Un Bernd Storck ambitieux explique son départ du Cercle de Bruges

Le technicien allemand a permis au Cercle de Bruges de sauver sa peau en D1A cette saison. Néanmoins, il a décidé de quitter les Vert et Noir qui désiraient ardemment le garder sur leur banc.

Bernd Storck a décidé de quitter le Cercle de Bruges et a expliqé son choix. "Je tiens à remercier chaleureusement les supporters et le Cercle. Nous avons changé beaucoup de choses dans de nombreux domaines, le Cercle est devenu plus professionnel. Mais je suis quelqu’un de très ambitieux et ces ambitions ne correspondent pas à celles du Cercle de Bruges", a-t-il révélé à Het Laatste Nieuws.

Le technicien allemand veut dorénavant être à la tête d'un club actif en Coupe d’Europe. "Le Cercle est un club satellite de l’AS Monaco, un club formateur : les jeunes joueurs viennent au Cercle pour qu’on les forme, les améliore et les vende à profit. C’est la réalité. Je veux plus que ça. Je veux être européen, jouer pour des trophées. Je veux jouer l’Europa League ou la Ligue des Champions et ce ne sera pas le cas avec le Cercle de Bruges, il faut être honnête", a souligné l'ancien coach de Mouscron avant de répondre à différentes rumeurs qui l’enverraient du côté de l'Antwerp.

"Ce serait bien de continuer à travailler en Belgique. Mais pour le moment, il n’y a rien de concret. L’Antwerp ? C’est de la pure spéculation de la presse hongroise", a lâché Storck.