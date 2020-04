Kevin De Bruyne est-il devenu le meilleur milieu de terrain du monde ?

Sur une autre planète depuis plusieurs mois avec Manchester City, Kevin De Bruyne s'est imposé comme une référence à son poste. Mais est-il pour autant devenu le meilleur milieu de terrain du monde ?

Auteur d'une saison exceptionnelle avec Manchester City jusqu'à présent, Kevin De Bruyne ne cesse de mettre d'accord les observateurs du football européen, si bien qu'une grande partie d'entre eux s'accorde à dire qu'il serait désormais le meilleur milieu de terrain du monde. Il est vrai que le Diable Rouge s'est imposé comme le dépositaire du jeu de l'une des meilleures équipes en Europe. Mais qu'en est-il de la concurrence ? Est-il réellement le meilleur à son poste ?

Des performances et un palmarès stratosphériques avec les Sky Blues

Auteur d'une saison pleine avec le VfL Wolfsburg en 2014/2015, à l'issue de laquelle il est élu meilleur joueur de l'année en Allemagne, Kevin De Bruyne a rejoint Manchester City le 30 août 2015 contre 76 millions d'euros. Un choix de carrière qui a porté ses fruits. En effet, depuis son arrivée en Angleterre, l'ancien du KRC Genk a disputé 209 matchs, inscrit 50 buts et délivré 86 passes décisives. Qui plus est, ce dernier a remporté pas moins de sept titres avec les Citizens : deux Premier League (2018, 2019), une FA Cup (2019) et quatre League Cup (2016, 2018, 2019, 2020).

Même s'il a débuté son aventure sous la houlette de Manuel Pellegrini, c'est réellement sous les ordres de Pep Guardiola que le natif de Drongen a franchi un cap. Aujourd'hui, il est le véritable maître à jouer du jeu de possession prôné par Manchester City. Plus complet mais aussi plus tranchant, ce dernier a élargi sa palette. Cette saison, il est tout simplement le joueur ayant créé le plus d'occasions de toute la Premier League selon Squawka. Qui plus est, d'un point de vue comptable, le numéro 17 est en avance sur ses temps de passage par rapport aux saisons précédentes avec 9 buts et 20 passes décisives en 35 matchs, si bien qu'il est le meilleur passeur du Big Five à l'heure actuelle.

Où en sont ses concurrents ?

Dans une perspective comparative, il est nécessaire de situer le milieu de terrain de 28 ans par rapport aux autres joueurs évoluant à son poste. Pour commencer en Premier League, certains des joueurs qui auraient pu faire office de concurrents sérieux ont connu certaines difficultés cette saison, à l'image de Paul Pogba avec Manchester United ou encore de N'Golo Kanté avec Chelsea. Du côté de Liverpool, plusieurs joueurs réalisent une très bonne saison tels que Wijnaldum ou Fabinho mais aucun d'entre eux ne dispose d'une influence aussi conséquente sur le jeu de son équipe que peut l'avoir KDB. Finalement, l'un des seuls joueurs qui approche son niveau de performance n'est autre que son coéquipier David Silva, même s'il a tout de même manqué des matchs importants, notamment face à Liverpool et au Real Madrid.

En Liga, le niveau de jeu de certains cadres du Barça et du Real Madrid semble avoir décliné. A Barcelone, Sergio Busquets et Ivan Rakitic ont du mal à retrouver leur forme passée tandis qu'à la Casa Blanca le Ballon d'or 2018, Luka Modric, apparaît en difficulté. A l'Atlético Madrid, malgré les bonnes prestations de Saul Niguez et Koke, les Colchoneros réalisent une saison décevante. Reste malgré tout Toni Kroos et Casemiro qui conservent un niveau de performance relativement élevé.

Puis, en Bundesliga et en Serie A, aucun joueur n'apparaît réellement au-dessus du lot si ce n'est Thiago Alcantara du Bayern Munich. En Italie, à la Juve, Maurizio Sarri cherche toujours la formule gagnante dans l'entre-jeu tandis que l'Inter Milan et la Lazio Rome s'appuient sur des joueurs dont le potentiel reste encore à confirmer. Enfin, en France, la paire du Paris Saint-Germain composé de Marco Verratti et Idrissa Gueye offre satisfaction mais reste encore capable de passer au travers, notamment face au Borussia Dortmund en huitième de finale de C1.

Pour conclure, il est difficile de déterminer réellement si Kevin De Bruyne est le meilleur le milieu de terrain du monde tant les opinions varient en fonctions des appréciations et des sensibilités de chacun. Néanmoins, ce qui est sûr c'est que le joueur formé à Genk demeure aujourd'hui parmi les trois meilleurs joueurs du monde à son poste...