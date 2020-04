La reprise en Ligue 1 ? "Je ne cache pas qu'il y a une certaine crainte"

Le joueur de l'Olympique de Marseille a évoqué une possible reprise de la Ligue 1, en pleine pandémie de coronavirus.

Valère Geramin l’attaquant de l’Olympique de Marseille est prêt à rejouer, mais se montre toutefois assez réticent. "Je ne cache pas qu'il y a une certaine crainte. Dans certains métiers, il peut y avoir une distance de sécurité avec les gens, un masque, du gel hydroalcoolique, des gants", confie-t-il à beIN Sports.

"Malheureusement, sur un terrain de foot, il n'y a pas tout ça. On a envie de reprendre, mais on a tous des familles, et il faut comprendre la crainte des joueurs. Si les conditions sont bonnes pour rejouer, on le fera avec grand plaisir. Mais il faut qu'on soit en sécurité", a prévenu le Phocéen.