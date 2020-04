Marouane Fellaini sauveur du Standard ? Axel Witsel aurait convaincu son ancien équipier d'investir pour assurer la licence

Le Standard est confiant en son dossier de licence, mais rien ne sera laissé au hasard : après Axel Witsel, une autre ancienne gloire du club pourrait venir à la rescousse.

Le Standard n'a pas obtenu sa licence professionnelle en première instance et risque, en théorie, une relégation administrative en D2 Amateurs. En cause, notamment, des imprécisions et un flou sur le plan financier que le club va devoir expliquer devant la CBAS. Bruno Venanzi va devoir expliquer le montage mis en place pour financer, notamment, les futurs travaux du stade et qui l'ont vu fonder l'Immobilière du Standard de Liège.

Axel Witsel avait déjà investi 1,5 million d'euros dans cette Immobilière afin d'aider son ancien club, prenant 47,5% des parts. Bruno Venanzi en possède également 47,5%. Et d'après la Gazet van Antwerpen, un autre ex-Rouche aurait été convaincu par Witsel : Marouane Fellaini. Le joueur de Shandong Luneng serait disposé à investir dans le club, qui paraît plus prêt que jamais à défendre sa cause le 5 mai prochain face à la Cour Belge d'Arbitrage du Sport.