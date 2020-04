Excellente nouvelle pour Alexis Saelemaekers à l'AC Milan

Alexis Saelemaekers, prêté avec option d'achat à l'AC Milan, n'aura pu jouer qu'une poignée de minutes. Suffisant pour convaincre le club lombard ?

Plusieurs sources italiennes affirmaient, il y a plusieurs semaines, que la fin de la Serie A était une mauvaise nouvelle pour Alexis Saelemaekers (20 ans) : l'ailier, prêté par le RSC Anderlecht contre 3,5 millions d'euros avec une option d'achat levée automatiquement si certaines conditions étaient remplies, n'avait pas eu l'occasion de disputer assez de rencontres et un retour en Belgique semblait fortement envisageable.

Mais Sudpresse affirme aujourd'hui que l'AC Milan devrait bel et bien lever l'option sur Saelemaekers (3,5 millions supplémentaires), qui aurait convaincu par son attitude et à l'entraînement. Une excellente nouvelle pour le joueur, qui aura vécu une première expérience à l'étranger cauchemardesque non pas sur le terrain (33 minutes de jeu difficiles à juger) mais bien de par l'interruption du championnat et le lockdown intégral qui frappe la Lombardie depuis le début de la pandémie.