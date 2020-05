Le nouvel entraîneur des gardiens Anderlecht obtient beaucoup plus de responsabilités

Jelle ten Rouwelaar est officiellement arrivé à Anderlecht samedi. Cependant, le nouvel entraîneur des gardiens de but obtient beaucoup plus de pouvoirs que de simplement former et guider les gardiens de but.

Comme l’annonce Anderlecht, Ten Rouwelaar sera également chargé d'amener des jeunes talents au club. "Le RSCA veut continuer à garantir la meilleure formation et offrir des opportunités de jeu aux jeunes joueurs. Le club veut aussi aller plus loin en ce qui concerne les gardiens de but. Jelle s'inscrit parfaitement dans cette vision: un jeune ex-professionnel avec beaucoup d'expérience, avide d'apprendre, ambitieux et très passionné. Avec ses qualités, il jouera un rôle important dans la formation, le scouting/recrutement et la première équipe ", explique le club. Ce qui signifie que Ten Rouwelaar aurait un rôle de supervision sur tous les gardiens et entraîneurs de gardiens du club. Il devra bientôt définir la politique afin qu'Anderlecht puisse former davantage de gardiens de but. Après tout, seul Davy Roef a émergé de l'équipe des jeunes en termes de talent ces dernières années.