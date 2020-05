"La Coupe de France ? C'est une aberration complète !"

Le Président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët insiste beaucoup pour jouer la finale de la Coupe de France entre l'AS Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain début août à huis clos si les consignes gouvernementales le permettent.

Une éventualité à laquelle est fermement opposé le co-président de Saint-Étienne, Roland Romeyer. "La Ligue 1 est arrêtée et pas la Coupe de France ? Pourquoi continuerait-elle au-delà de cette saison ? On marche sur la tête ! C'est une aberration complète !", a lâché le dirigeant stéphanois dans les colonnes de L’Equipe, en estimant qu’avec le huis clos, cette affiche attendue depuis 38 ans par les Verts, perdrait toute sa saveur.

"Je ne peux pas imaginer une minute qu'on la joue sans nos supporters. Ça ne passera d'ailleurs pas auprès des nôtres. Saint-Étienne, sans ses supporters, n'est plus Saint-Étienne. Pour moi, ce n'est pas possible de la jouer sans eux. Les contrats s'arrêtent au 30 juin. Des joueurs vont partir, d'autres vont arriver. Et on la jouera avec qui, cette finale ? J'en ai marre de cette histoire de Coupe de France", a conclu Romeyer.