Ariël Jacobs se confie à propos d'une éventuelle reprise : "Si les entraînements reprennent, les joueurs seraient à 10% de leur forme physique"

Alors que les Pays-Bas et la France ont mis arrêté définitivement leur championnat, la Belgique va-t-elle suivre ses deux pays voisins ?

L'Assemblée Générale de la Pro League a de nouveau reporté sa réunion. La Jupiler Pro League va-t-elle reprendre ou non ? "Il ne faut pas nécessairement copier les autres pays, mais quand un championnat majeur comme la Ligue 1 décide de stopper sa saison, cela fait réflechir", nous confie Ariël Jacobs. "Ici, je pense qu'ils attendent les consignes du Gouvernement afin d'acter leur décision finale. Constater les différentes évolutions et savoir quelles seront les conditions pour jouer au football", explique l'ancien coach d'Anderlecht.

Quoiqu'il en soit, si le football venait à reprendre bientôt ses droits, les matchs ne seraient pas pour tout de suite. "Avant de reprendre la compétition, il faut six semaines de préparation. Cela fait plus d'un mois que les joueurs sont à l'arrêt et entretiennent leur condition. C'est comme s'ils étaient en vacances en quelque sorte. Si les entraînements reprennent, ils seraient à 10% de leur forme physique. Puis le risque de blessure est aussi important après tant d'inactivité. Ensuite, le fait de voguer dans l'inconnu et sans objectif au bout du chemin est très compliqué mentalement. On ne sait pas quand le championnat va reprendre, sorte de fil cassé qui peut provoquer un relâchement dans le chef de joueurs, c'est un réflexe purement humain."

Beaucoup de virologues estiment qu'il faudra attendre l'arrivée du vaccin pour que la vie reprenne son cours normal. Quid du football ? "C'est un sport de contacts il ne faut pas l'oublier. Alors jouer avec un masque buccal, c'est bien d'un point de vue sanitaire mais dans la pratique cela risque d'être compliqué. Beaucoup de 1 contre 1 durant nonante minutes de jeu, si un masque buccal tombe, il faudra interrompre le jeu pour le changer etc...Les duels aériens avec tête contre tête, impossible de ne pas se toucher", ajoute-t-il avant de parler des huis clos. "Une rude épreuve pour les supporters si les matchs devaient se jouer sans public avant une vaccination", a conclu Ariël Jacobs.