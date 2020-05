Jan Vertonghen: "L'Ajax sera toujours une option"

Le Diable Rouge n'écarte aucune option.

En fin de contrat avec Tottenham, Jan Vertonghen ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Mais il ne repousse aucune possibilité. Et certainement pas celle d'un retour à l'Ajax. "C'est comme Tottenham, ce sera toujours une option", insiste-t-il au micro de Play Sports.

Et il ne pense pas non plus que ce soit trop tôt pour envisager un retour à Amsterdam. "Sûrement pas avec le niveau que veut atteindre l’Ajax. Peut être que si c’était encore l’Ajax que j’ai connu, ce serait trop tôt", rétorque-t-il. "Mais l’Ajax a franchi de nombreux caps depuis lors, autant sur le plan sportif que sur le plan financier. Et donc c’est clair que l’Ajax sera toujours une option pour moi."