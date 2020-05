Julien De Sart balaye la rumeur Standard

Annoncé de retour dans son ancien club, le médian courtraisien répond.

Le Standard n'a pas frappé à la porte de Julien De Sart, le Courtraisien a tenu à mettre les choses au point dans un entretien accordé à la RTBF. "Ce sont des rumeurs , il n'y a rien de concret. C'est dommage que des gens lancent des rumeurs dans le vent et ne laissent pas les gens avec qui je travaille faire bien les choses", explique-t-il.

"Aller chercher plus haut, mais..."

Le Liégeois confirme pourtant son souhait de faire un pas en avant à l'issue de la saison, même s'il n'écarte aucune possibilité: " On travaille pour trouver la meilleure solution pour mon avenir et je pourrais aussi très bien rester à Courtrai."

"Je veux essayer d'aller chercher plus haut que Courtrai si le Standard vient, c'est un pas en avant, mais il y a d'autres clubs. On verra quelles offres se présenteront à moi", conclut l'ancien Rouche qui ajoute avoir eu des contacts avec des clubs du top six en début d'année, mais sans plus...