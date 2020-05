La Gantoise mise également sur de jeunes joueurs pour la saison prochaine

Le club a décidé de faire venir un jeune talent du LOSC et de le faire grandir au club.

C'est en tout cas l'objectif du transfert de Matias Fernandez, jeune talent de Lille. La Gantoise a officialisé le transfert du joueur de 15 ans qui va ainsi intégrer l'équipe des U16.

"Matias est un garçon au potentiel incroyable. C'est un attaquant très explosif et agile. De plus, il est très bon individuellement, il a la bonne mentalité et est techniquement fort. Nous sommes donc très heureux de pouvoir convaincre un joueur de son calibre de choisir La Gantoise", se félicite Tim Matthys.