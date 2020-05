Plus de tests positifs au coronavirus à Cologne

En Allemagne, les joueurs ont été entièrement testés pour le coronavirus afin de redémarrer la Bundesliga. Le week-end dernier, il y a eu deux cas positifs dans le groupe de joueurs du FC Köln.

Deux joueurs positifs du FC Köln et un membre du staff, tel était le verdict après les tests au club allemand le week-end dernier. Cela a soulevé des inquiétudes chez Birger Verstraete et a compromis la reprise possible de la Bundesliga.

Les trois cas positifs au club ont été isolés et aucun entraînement n'a été autorisé.

Le nouveau test n'a révélé que des cas négatifs, permettant au groupe de reprendre l'entraînement lundi. La Bundesliga veut reprendre le plus tôt possible pour tout finir avant le 30 juin, fin officielle de la saison.