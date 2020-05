Oguchi Onyewu revient sur sa bagarre avec Zlatan Ibrahimovic

Oguchi Onyewu et Zlatan Ibrahimovic en étaient venus aux mains lors d'un entraînement à l'AC Milan et le géant suédois avait trouvé à qui parler. Un incident relaté à l'époque dans la biographie d'Ibrahimovic. Onyewu est revenu sur cette altercation.

Interviewé depuis son domicile par ESPN, l'ancien Rouche Oguchi Onyewu (37 ans), retraité depuis 2018, a accepté de revenir sur cet épisode qui a occulté le reste de sa période à l'AC Milan, où l'international américain ne s'imposera pas. Zlatan Ibrahimovic décrit l'altercation avec Onyewu dans sa biographie parue en 2011 et assure que ce 5 novembre 2010, le défenseur lui aurait "brisé des côtes".

Interrogé par le journaliste sur ce dont il se souvient de cette séance d'entraînement ayant mal tourné, Onyewu est clair : "Oh, je me souviens d'absolument tout. Tout d'abord, je tiens à le dire, Zlatan a eu une carrière phénoménale, c'est un joueur phénoménal et il a laissé sa marque ici (aux USA, nda) sur le peu de temps qu'il est resté, je crois. Sur et en dehors du terrain", sourit l'ex-Standardman. "Par rapport à cette altercation, je ne vois pas l'intérêt d'y revenir ... mais dans son livre, il y a des vérités, et il y a des mensonges. Où sont les mensonges ? C'est ce que tout le monde veut savoir (rire)".

"L'un de nous allait mourir ? Lequel ?"

Oguchi Onyewu aurait-il réellement brisé les côtes de Zlatan Ibrahimovic ? "Demandez-lui. Ce sont ses côtes, pas les miennes (sourire). Je ne suis pas un sale joueur, je ne suis pas une sale personne, si c'est arrivé, c'est que quelque chose y a mené". Enfin, Zlatan ajoute dans son livre que si les coéquipiers des deux joueurs ne les avaient pas séparés, l'un des deux "serait mort" ; Onyewu, toujours souriant, conclut : "A-t-il précisé lequel ?".