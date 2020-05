Patrice Evra a été ... menacé de mort après avoir été insulté par Luis Suarez

En 2011, une altercation entre Patrice Evra et Luis Suarez a notamment été marquée par les insultes racistes de l'Uruguayen envers le Français. Et l'ancien mancunien a révélé avoir reçu des menaces de mort après coup ...

Ils sont loin d'être des personnages appréciés du grand public, l'un comme l'autre, mais dans l'affaire ayant opposé Patrice Evra (Manchester United) à Luis Suarez (Liverpool) en 2011, c'est clairement l'Uruguayen qui avait causé le scandale : l'attaquant des Reds avait proféré des propos racistes à l'encontre du défenseur ("Ne me touche pas, je ne parle pas aux noirs") en plein match. Evra, sorti de son match, s'était alors "retenu de le frapper", raconte-t-il sur le site officiel de Manchester United.

Luis Suarez avait été sévèrement puni par la FA (8 rencontres pour mauvaise conduite), mais l'affaire n'était pas finie pour Evra. "Manchester United a reçu tellement de lettres de menaces me concernant. Des supporters de Liverpool qui étaient en prison et qui me disaient que quand ils sortiraient, ils me tueraient, moi et ma famille", révèle l'ex-international français. "Des gardes du corps dormaient devant ma maison, il y avait des mesures de sécurité partout ... Ma famille avait très peur, mais pas moi".