Le manager de La Gantoise furieux sur le FC Bruges : "Laissez le groupe de travail progresser"

L'avis donné dans les médias par les dirigeants du Club de Bruges sur la future formule du championnat n'a pas fait plaisir à Michel Louwagie.

Le directeur sportif de La Gantoise, membre du groupe de travail chargé de plancher sur les décisions de fin de saison et sur le format de la saison 2020-2021, n'a pas apprécié que le Club de Bruges fasse savoir sa position (une D1A à 18 et sans Playoffs) via les médias ces derniers jours. "Si les gens ont des idées, tant mieux, mais qu'ils les formulent calmement au sein du groupe de travail. Joseph Allijns (KV Courtrai) a également parlé des tickets européens via les médias. Il est membre du groupe de travail ! Pourquoi ne pas en parler là ? Je n'ai pas compris et le lui ai dit", explique Michel Louwagie dans Het Laatste Nieuws.

"Cela rend notre football ridicule. D'abord la licence de Mouscron, alors que tout le monde sait ce qui s'y passe", ajoute-t-il. "Et maintenant cette cacophonie au sujet de la fin de saison et de ce qui sera décidé pour la prochaine saison. Et ce alors que nous sommes occupés depuis plusieurs semaines au sein du groupe de travail pour préparer un projet en vue de l'Assemblée Générale. Nous avons travaillé des heures et des heures, toutes les sections de notre football sont représentées (...) Je ne répondrai pas à ce projet émis par le FC Bruges, c'est quelque chose qui concerne le groupe de travail, puis le Conseil d'Administration et enfin l'Assemblée Générale".