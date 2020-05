Le Standard essaie-t-il de contrecarrer l'accord ?

Le courrier de Bruno Venanzi au nom du Standard a surpris la majorité de la Pro League. Et pas de manière agréable. Selon plusieurs clubs de D1A, ils donnent le sentiment qu'ils veulent délibérément contrecarrer un accord avec leur point de vue.

Parce que c'est la différence essentielle entre ce que le Club de Bruges a fait dimanche et ce que le Standard a fait aujourd'hui. Le Club a ajouté un point à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale de vendredi. Le groupe de travail l'a également autorisé jusqu'à dimanche minuit. Ce que Venanzi a fait lundi, c'est donner un avis, une opinion. Il ne peut donc plus être ajouté à l'ordre du jour.

Pas de réglementation

Contrecarrer un accord ? Plusieurs membres de la Pro League trouvent cela très étrange, car le Standard n'a rien à gagner à ce que le Club de Bruges ne devienne pas champion. "Pas de descendant, pas de champion", tel est le raisonnement liégeois. Si nous le suivons, le ticket européen du Standard ne serait pas non plus une certitude...

Le problème est qu'il faut une majorité de 80 % pour mettre en œuvre un nouveau format. La proposition de Bruges est celle qui entraînera le moins de poursuites et le moins de misère. Mais surtout, ce serait un accord qui bénéficierait du plus large soutien. Non seulement en interne, mais aussi du côté des nombreux observateurs qui trouvent qu'une compétition avec 18 équipes - dont Waasland-Beveren, OHL et le Beerschot - est évidente.

Finale D1B et 30ème journée

Du côté de La Gantoise, personne n'était heureux qu'il y ait eu une fuite, mais c'est le scénario le plus probable. D'ailleurs, les Buffalos vont suivre le Club. Si le finale retour de D1B venait à être jouée, la 30ème journée de championnat devrait l'être également. La Gantoise n'est pas assurée de terminer à la deuxième place.

Le point de vue de Venanzi surprend. Il ne veut pas de champion, mais il veut que son club soit européen, alors que son club n'était pas encore sûr de l'être non plus. Waasland-Beveren est inquiet à cause de l'agitation qu'il provoque et parce que leur place en D1A est à nouveau remise en question.

Qu'en sera-t-il ?