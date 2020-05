Les résultats de notre sondage sont clairs : vous ne voulez pas de Playoffs la saison prochaine

Il y a quelques jours, nous vous avions demandé de donner votre avis concernant la saison prochaine : quel format serait selon vous le plus pratique ?

Et si les résultats de ce sondage doivent concerner uniquement la saison 2020-2021, la Pro League semblant vouloir en faire un "one-shot" et revenir au format actuel par après, votre avis semble clair : la modification de format liée au coronavirus doit être l'occasion, selon vous, de mettre les Playoffs dans les poubelles de l'histoire du football belge. Les chiffres sont en effet écrasants : 75% des votants parmi nos lecteurs veulent d'une saison 2020-2021 à 18 équipes et sans Playoffs.

La seconde option à récolter le plus de voix ne compte que ... 9% des suffrages et réclame une saison 2020-2021 sans changement de format (16 équipes), en reléguant Waasland-Beveren et en faisant monter une seule équipe. Derrière ces 9%, 8% des votants seraient partants pour une D1A à 18 équipes, mais en conservant les Playoffs. La solution évoquée consistant à faire des Playoffs à 4 ne recueille que 3% des suffrages. Enfin, une D1A à 16, mais sous forme de saison blanche (pas de relégué, pas de promu) n'a obtenu qu'un petit pourcent de votes.