📷 Rues fermées, patrouilles de police, supporters absents : le derby de la Ruhr peut commencer

La Bundesliga est le premier - et peut-ĂȘtre le seul - des cinq grands championnats Ă reprendre. Sportivement, une belle affiche est proposĂ©e d'entrĂ©e de jeu : un derby de la Ruhr entre le Borussia Dortmund et Schalke 04.

Premier bémol qui rendra le chaud derby moins attirant pour le téléspectateur belge : Axel Witsel est blessé et seul Thorgan Hazard est repris dans le noyau du BVB. En plus du danger sanitaire provoqué par la présence de plus de deux cent personnes dans le stade, de tristes images sont déjà diffusées.

La Police allemande - qui est d'ailleurs opposée à une reprise anticipée de la Bundesliga - a dû fermer toutes les rues aux alentours du stade du Borussia. Les policiers patrouillent également pour éviter tout rassemblement de supporters. Ces derniers ont publié un communiqué commun pour dénoncer ces matchs fantômes. Les ultras du Mur Jaune dénoncent, eux, que les intérets économiques des groupes TV passent avant la passion, le respect des supporters et la santé publique.