Quel mercato pour Charleroi? Mehdi Bayat et Karim Belhocine sont sur la même longueur d'onde

Le Sporting de Charleroi a une priorité pour l'été prochain : conserver la majeure partie de l'effectif actuel.

Mehdi Bayat s’est adressé aux supporters du Sporting de Charleroi ce week-end et il a évidemment répondu à certaines questions concernant le prochain mercato. Forts d’une excellente saison, les Zèbres veulent miser sur ce qui a fait leur force ces dernières années: la stabilité. "Charleroi est le club le plus stable de Belgique et nous allons rester dans cette logique-là", insiste l’homme fort de Charleroi.

"Garder notre effectif intact"

Mais la perspective de disputer l’Europe pourrait inciter le Sporting à se montrer un peu plus actif. "Si nous sommes qualifiés pour les poules de l’Europa League, peut-être que nous irons chercher plus de joueurs parce que si nous devons être en compétition en championnat, en Coupe de Belgique et en Coupe d’Europe, notre noyau devra être un peu plus étoffé que ce qu’il n’est actuellement", reconnaît Mehdi Bayat.

En tout cas, le patron carolo et son entraîneur sont sur la même longueur d’ondes. "J’ai eu une discussion avec Karim Belhocine et nous avons dessiné les contours du noyau pour la saison prochaine. Il était d’accord avec moi: notre priorité sera de garder au maximum notre effectif intact", conclut-il.