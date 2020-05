Lyon veut suivre l'exemple du championnat espagnol : "Reconsidérer la décision prise en France"

L'Olympique de Lyon répond avec satisfaction à la reprise de la Ligue espagnole. Le club français a déclaré dans un communiqué qu'il espère que "l'exemple espagnol, après celui de l'Allemagne, amènera les gens à revoir la décision trop hâtive prise en France".

Samedi, le Premier ministre espagnol a annoncé que la Liga pourrait reprendre à partir du 8 juin. En France, il a déjà été décidé d'arrêter la compétition, mais l'OL espère que cette décision sera désormais reconsidérée.

Dans un communiqué, le club s'adresse au président Emmanuel Macron : "Grâce à la pertinence et à l’efficacité de ses citoyens, la France a fait reculer la pandémie pour permettre la reprise contrôlée des entraînements et demain nous l’espérons de la compétition, comme c’est le cas dans la quasi-totalité des autres pays européens. La décision prise dans la précipitation le 30 avril peut être aujourd’hui compensée aux yeux des Français si l’on sait reconnaître que rien n’est jamais définitif en adoptant la solution la plus appropriée dans l’intérêt du football professionnel français et donc des Français".

Un appel désespéré de la part du club de Jean-Michel Aulas. Une reprise de la saison laisserait une dernière chance au club de se qualifier pour l'Europe.