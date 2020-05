D'Ostilio revient sur la saison de Liège: "Brncic nous a fait évoluer tactiquement"

Le RFC Liège a soufflé le chaud et le froid cette saison et les Sang et Marine étaient plutôt dans une bonne dynamique avant l'arrêt de la compétition.

Deux entraîneurs, deux dynamiques. La saison du RFC Liège aura connu des hauts et des bas. Au final, avec l'arrêt de la compétition, les Liégeois ont assuré leur maintien en D1 Amateurs au prix d'un beau deuxième tour.

"Depuis janvier, nous étions bien mieux dans les rencontres", confie Jonathan D'Ostilio. "Drazen Brncic est arrivé pour la reprise en janvier, il nous a apporté un plus tactiquement et une autre motivation. Il nous poussait à ne rien lâcher, à rester positif même si on ratait un geste. Du coup nos résultats ont été bien meilleurs. Nous ne nous sommes inclinés que contre Deinze et nous avons tenu tête à toutes les autres équipes, même Seraing".

Avec Drazen, nous avons eu 12 séances en 7 jours -

Le latéral gauche liégeois va plus loin dans l'apport tactique de l'ancien coach du RWDM. "On avait commencé la saison en 3-5-2, mais le système n'était pas optimal. Drazen a pris le temps de peaufiner les réglages dès la reprise. Nous avons eu 12 entraînements en 7 jours, du coup avec le travail nous avons commencé à avoir des automatismes."

Cet exercice terminé, il est temps de penser à la saison prochaine. Si la direction travaille déjà afin de renforcer l'équipe, pour les joueurs le futur n'est pas encore à l'ordre du jour: "Nous n'y pensons pas encore pour le moment. Dans la situation dans laquelle on est, rien n'est encore fixé. Une fois que le groupe sera formé et que nous retournerons au club, la direction nous expliquera ce qu'elle attend de nous. On sait juste que nous voudrons jouer chaque match pour le gagner, assurer le maintien le plus rapidement possible afin de passer une belle saison."