Le futur d'Anderlecht à un poste crucial ? Un jeune du RSCA signe son premier contrat pro

Le RSC Anderlecht a annoncé la signature du premier contrat professionnel de Kamiel Timmermans. Un jeune gardien de but qui pourrait vite intégrer le groupe des Futures.

Kamiel Timmermans (16 ans) a signé son premier contrat professionnel au RSC Anderlecht. C'est ce qu'a annoncé le club ce mardi via ses réseaux sociaux. Pur produit de Neerpede, Timmermans a rejoint le club en 2020 à l'âge de 11 ans.

"Je porte les couleurs de ce grand club depuis 5 ans maintenant. Je me sens chez moi et j'aimerais continuer à me développer ici", déclare Timmermans. "La confiance du club me pousse à donner le meilleur de moi-même chaque jour".

Kamiel Timmermans est un jeune gardien de but, qui fait partie de la prometteuse génération 2008 du RSCA, et pourrait assez vite grimper les échelons voire sauter des étapes, car le poste de gardien de but n'est pas fort fourni chez les Futures.

Timon Vanhoutte est ainsi le n°3 habituel de l'équipe A, tandis que Timo Schlieck, prêté lors de la saison écoulée, n'a pas été conservé. On ignore encore qui sera le titulaire en 2025-2026 : peut-être Vanhoutte, peut-être Michiel Haentjens qui a joué 3 matchs cette saison.

L'absence de vrai grand talent à court terme au poste de gardien de but à Neerpede, comme Bart Verbruggen, pose la question de la concurrence derrière Colin Coosemans. Kamiel Timmermans peut-il changer les choses ?