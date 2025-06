"Certaines choses qui sont arrivées la saison passée sont inacceptables" : Wouter Vrancken tape du poing sur la table

STVV a terminé son premier entraînement sous la direction de son entraîneur Wouter Vrancken. Le coach a immédiatement averti son noyau : il va changer les choses par rapport à la saison prochaine.

STVV a commencé sa préparation pour la saison 2025-2026. Les joueurs de Saint-Trond déjà disponibles ont fait connaissance avec la méthode Wouter Vrancken.

"Je pense que cette période se prête parfaitement au travail de volume et à poser les bases", déclare Wouter Vrancken dans Het Belang van Limburg. "Nous avons eu des vacances relativement longues, ce qui est rare dans le football moderne. Les batteries de tout le monde sont rechargées et nous sommes contents de recommencer."

La saison précédente ne s'est pas déroulée comme espéré. Après Christian Lattanzio et Felice Mazzu, Wouter Vrancken est devenu le troisième entraîneur en une saison. Il devait maintenir le club en Jupiler Pro League via les Relegation Playoffs et y est parvenu.

Vrancken a rapidement mis en garde son groupe de joueurs. "J'ai immédiatement dit au groupe que certaines choses qui se sont produites la saison passée ne sont plus acceptables. Une culture de sport de haut niveau doit prévaloir et il y a des choses de base attendues d'un joueur professionnel."

"C'est une ligne qui doit être maintenue à partir de maintenant. Mes nouveaux assistants ? Je n'ai jamais vraiment travaillé avec la plupart d'entre eux, mais nous avons eu de nombreuses conversations positives au préalable. Il est clair qu'ils veulent absolument être ici et qu'ils adhèrent à l'histoire que nous voulons écrire à Saint-Trond", conclut l'entraîneur de STVV.