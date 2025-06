Officiel : l'arrivée d'Ivan Leko signifie le départ pour un serviteur du club

On s'y attendait mais il ne manquait que l'officialisation : Danijel Milicevic n'intégrera pas le staff d'Ivan Leko pour la saison 2025-2026.

La Gantoise vient de confirmer deux départs : ceux de Danijel Milicevic et de Gertjan De Mets. Milicevic était entraîneur principal lors de la seconde partie de saison, suite au licenciement de Wouter Vrancken ; les résultats catastrophiques en Playoffs ont eu raison de son poste de T1.

Bien vite, il est apparu que le Belgo-Bosnien n'aurait pas de place dans le staff du nouvel entraîneur gantois, Ivan Leko, malgré son contrat courant jusqu'en 2028 chez les Buffalos.

Le départ de De Mets est plus surprenant : présent depuis 2019, il avait occupé divers rôles – entraîneur des jeunes, analyste vidéo, puis adjoint – et semblait solidement ancré dans le projet gantois.

Il avait été envisagé que Milicevic reste à Gand dans un autre rôle, mais ce fidèle serviteur du club, très apprécié du public, ne collait pas au projet mis en place par le duo Leko-Vidarsson.

"Le KAA Gent fait ses adieux à Danijel Milicevic et Gertjan De Mets (...) Ces deux membres ont servi le club avec un dévouement exceptionnel ces dernières années, et nous tenons à leur exprimer nos sincères remerciements", écrit le club via son site officiel.