Le Real Madrid propose quatre joueurs à Manchester United contre Paul Pogba

Près d'un an après son transfert avorté au Real Madrid, le champion du monde n'est toujours pas contre un départ des Red Devils.

Après une saison très compliquée en raison d’une longue blessure (seulement 7 matchs de Premier League disputés), Paul Pogba est toujours autant désiré du côté du Real Madrid où il est la priorité absolue de Zinedine Zidane. La Casa Blanca serait prête à mettre quatre joueurs dans la balance pour transférer le Français, selon le Daily Mail et le Sun.

Il s’agit de James Rodriguez, Lucas Vazquez, Martin Odegaard et Brahim Diaz. Les deux premiers n'ont plus d'avenir au sein du club merengue tandis que les deux derniers espèrent s'y faire une place. Cependant pour le moment, la position de MU n'a pas changé et Pogba ne serait pas à vendre. Reste à savoir si la formation anglaise tiendra le même discours dans l'hypothèse où le médian, sous contrat jusqu'en juin 2021, réclame son départ cet été.