Marc Degryse analyse le changement de pouvoir à Anderlecht : "Pas agréable de posséder le club de cette façon"

Le changement de président à Anderlecht a été un véritable coup de tonnerre. Marc Coucke s'est retiré après deux ans et demi et c'est Wouter Vandenhaute qui reprend le flambeau.

Marc Degryse a donné son avis sur ce changement de pouvoir. "Cela va faire mal, surtout pour une personne qui a son ego", explique-t-il au sujet de Marc Coucke à Het Laatste Nieuws. "Cela fait deux ans et demi qu'il a tenté de trouver des solutions et de laz stabilité, mais cela a été deux ans et demi de chaos", souligne Marc Degryse.

Sortie de Marc Coucke ?

Degryse voit plus à long terme. "Il a vu que tant qu'il serait la figure déterminante du club, les fans ne seraient plus d'accord. Je ne peux pas imaginer qu'il trouve agréable de posséder Anderlecht de cette façon."

Selon Degryse, Wouter Vandenhaute a maintenant ce qu'il voulait. "Anderlecht est son club préféré et il a toujours été celui qui fait le pouvoir. Il est entre les mains d'Anderlecht dans les coulisses depuis quelques mois. Vandenhaute placera à nouveau la barre très haut. Dans le style de la maison, il va désormais représenter Anderlecht et prendre les décisions", conclut l'analyste.