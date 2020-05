Van Eetvelt explique les changements au RSCA : "Oui, Kompany a l'énergie pour un rôle de plus !"

Karel Van Eetvelt s'est rendu à l'hôpital Bracops ce vendredi pour y déposer un chèque de 70.000 euros offert par le RSCA. Le CEO du club en a profité pour répondre à quelques questions sur la révolution de palais qui a pris tout le monde par surprise !

Cela faisait longtemps sans grands changements à la tête du RSCA : ce jeudi, Marc Coucke a annoncé qu'il se retirait de la présidence au profit de Wouter Vandenhaute. "Pour nous, tout ça n'est pas un si grand changement. Nous y travaillons depuis des mois et c'est surtout une façon de mettre en place une stratégie réfléchie", déclare Karel Van Eetvelt, CEO du club.

Wouter Vandenhaute prendra donc désormais plus de décisions et une part active dans le club. "C'est un homme qui est capable de faire d'une simple idée une vraie stratégie assez rapidement. Il est supporter du club depuis ses six ans et l'échange entre nous est fantastique", affirme Van Eetvelt.

Quant à Vincent Kompany, son nouveau rôle d'actionnaire paraît naturel. "Son engagement est crucial, Vincent incarne Anderlecht. Qu'il ait choisi le RSCA plutôt que d'autres clubs du top européen est incroyable. Kompany participe au projet et l'a mis sur les rails depuis des mois, il nous a aidés à mettre en place une stratégie. On ne fait pas ça si on ne se prépare pas à rester".

Coucke reste bien présent

Le rôle de Marc Coucke, d'un autre côté, sera désormais moins mis en lumière. "Il a toujours de grands projets pour le club ! Il a décidé de faire un pas de côté, a reconnu lui-même qu'il pouvait être plus utile au club en tant qu'investisseur qu'en tant que président. Et il a réalisé un investissement important (voir ici). Est-ce un pas vers son départ ? Quand le club aura retrouvé le succès, l'intérêt viendra, mais le projet actuel est vraiment de rendre à Anderlecht son éclat".

Le trio Vandenhaute-Van Eetvelt-Kompany va donc devoir travailler dur. "Je suis persuadé qu'actuellement, les bonnes personnes sont à la bonne place. Nous sommes tous engagés à long terme ici. Celui qui connaît Kompany sait qu'il a assez d'énergie en lui pour ce nouveau rôle. Il veut être partie prenante des décisions prises au club. Wouter et moi-même amenons de l'expérience dans d'autres secteurs".