Un énorme carton et un nouveau pas vers le titre pour le Bayern

Cinq jours après avoir dompté leur rival numéro 1, les Bavarois n'avaient qu'une intention ce samedi, au moment de monter sur la pelouse de l'Allianz Arena : confirmer et se rapprocher du sacre. Le Forutna Düsseldorf en a fait les frais.

Vainqueur dans la douleur du Borussia Dortmund mardi soir, le Bayern a rapidement pris le contrôle de cette partie à sens unique. Et les champions d’Allemagne en titre ont frappé dès leur première grosse opportunité, grâce à Benjamin Pavard, servi par Müller, qui a provoqué l’autobut de Mathias Jorgensen.

Peut-être vexé d’avoir vu le premier but lui échapper, le latéral droit français n’a laissé à personne d’autre le soin de doubler la mise: à la demi-heure, sur un corner millimétré de Joshua Kimmich, Pavard plaçait un coup de tête imparable pour définitivement rassurer le Bayern.

Un doublé pour Lewandowski

Sevré de buts à Dortmund, Robert Lewandowski a ensuite participé à la fête à son tour : en inscrivant les troisième et quatrième buts munichois juste avant la pause et au retour des vestiaires. Avec au passage, un 18e assist pour Thomas Müller (qui se rapproche encore du record de Kevin De Bruyne : 21 passes décisives lors de sa dernière saison en Allemagne).

Et la fête n’était pas encore finie : deux minutes après le quatrième but, Alphonso Davies en a rajouté une couche pour clore le festival bavarois (5-0). Un plantureux succès qui rapproche encore un peu plus le Bayern de son 30e sacre de champion d’Allemagne: un neuf sur 15 au cours des cinq dernières journées et les Bavarois seront titrés pour la huitième saison consécutive en Bundesliga.

Dans le bas de classement, ça se corse en revanche pour le Fortuna, 16e et provisoirement barragiste, qui voit le Werder de Brême, 17e se rapprocher à deux points.