Wim De Decker revient sur son départ de l'Antwerp : "Je n'ai eu aucun contact avec le club"

Alors qu'il arrivera en fin de contrat le mois prochain, Wim De Decker est revenu sur son départ de l'Antwerp et sur les (non) rapports entretenus avec sa direction ces dernières semaines.

Membre du staff technique de l'Antwerp depuis juin 2017, Wim De Decker ne pousuivra pas l'aventure au Great Old, lui qui arrivera en fin de contrait en juin prochain. Par conséquent, ce dernier devrait rebondir à La Gantoise la saison prochaine. Un départ dont les conditions restent délicates puisque l'homme de 38 ans aurait été poussé vers la sortie par la direction du club flamand.

En effet, dans le sillage du départ de l'ancien entraîneur principal, Laszlo Boloni, les contacts ont été rompus entre les deux partis comme l'a confié le principal intéressé. "Avant et après la démission de Laszlo Bölöni, avant et après la nouvelle de Ivan Leko... Je n'ai eu aucun contact avec le club. En fait, tout le personnel technique a été invité par e-mail à rencontrer Leko. Sauf moi. J'ai également été retiré du groupe WhatsApp. Je n'ai reçu mon premier appel officiel que cette semaine, alors que Leko était déjà au club [...] Sans qu'on me le dise explicitement, les signaux que j'ai reçus étaient clairs : le choix avait déjà été fait, sans moi. En outre, dans la situation actuelle, je n'avais pas envie de rester. Ce n'est pas conforme à mes valeurs".