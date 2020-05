Uli Hoeness lâche une bombe en annonçant Leroy Sané au Bayern Munich !

Le Bayern Munich a encore fait un nouveau pas vers le titre de champion d'Allemagne (son trentième) et compte provisoirement 10 points d'avance sur le Borussia Dortmund.

Le vice-président du conseil de surveillance du Bayern Munich, Uli Hoeness vient de sortir une petite bombe au micro de Bayern 1 et dans des propos relayés par Sky Sport Germany. Interrogé sur le mercato du club allemand, il a évoqué le dossier compliqué menant à Kai Havertz (20 ans). "Nous aimerions certainement l'avoir. Mais pour le moment, il est évident que vous ne savez pas exactement quel est l'avenir économique du football dans son ensemble. Je voudrais le voir faire du sport à Munich", a déclaré Uli Hoeness avant de parler de Leroy Sané

Tout proche de rejoindre le club l'été dernier avant d'être victime d'une rupture des ligaments croisés, l'ailier gauche est sans cesse annoncé en destination du Bayern Munich depuis. Et à en croire l'ancien président du Bayern Munich, son arrivée est bouclée. "Avec Joshua Kimmich, Niklas Süle et, espérons-le, David Alaba, Thiago et Leroy Sané, nous avons une équipe jeune et viable. Je peux imaginer, si tout se passe bien, qu'une nouvelle ère ne fait que commencer au Bayern Munich." Une annonce forte qui laisse donc imaginer des négociations très avancées.