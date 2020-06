Le capitaine de Bjorn Engels s'excuse en effectuant des dons au service public de santé britannique

Le milieu et capitaine d'Aston Villa avait provoqué un accident sans gravité en sortant en voiture en plein confinement fin mars. Depuis, il s'est rattrapé en effectuant plusieurs dons au système de santé britannique.

Après son dérapage de la fin du mois de mars où il avait percuté plusieurs voitures en stationnement en revenant d'une virée nocturne chez un ami à Birmingham alors que les déplacements étaient interdits en plein confinement, Jack Grealish avait présenté ses excuses.

Plusieurs médias britanniques rapportent mercredi que le capitaine d'Aston Villa (9 buts et 8 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues) a multiplié les initiatives charitables depuis l'incident qui lui a valu les remontrances des Villans, assorties d'une amende salée. "J'ai tout de suite su que je devais en parler et m'excuser moi-même", explique l'international espoirs au Guardian. "Je ne voulais pas me cacher derrière un communiqué du club. Je suis assez grand et mature pour savoir que j'avais fait quelque chose de mal. Depuis, j'ai fait profil bas, j'ai travaillé dur et pris le maximum d'engagements solidaires."

Le milieu de terrain anglais a vendu l'un de ses maillots 62 000 euros et a reversé la somme au National Health Service (NHS), le système de santé publique du Royaume-Uni. L'amende infligée par le club, soit deux semaines de salaires (167 000 euros), a elle aussi été léguée vers la santé publique du pays à travers un don à l'hôpital pour enfants de Birmingham qu'il avait déjà aidé par le passé.