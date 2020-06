L'étonnante anecdote de Luka Modric sur José Mourinho et Cristiano Ronaldo : "Les joueurs devaient intervenir pour éviter une bagarre"

Une biographie de Luka Modric sera publiée prochainement et le Croate a déjà révélé un passage de son livre dans la presse italienne.

Le joueur du Real Madrid sait comment vendre sa future biographie. Pour teaser la sortie du livre, Modric a partagé une anecdote sur la relation entre Cristiano Ronaldo et José Mourinho et revient sur un match de coupe en 2013. "Nous menions 2-0, mais selon Mourinho, Ronaldo n'a pas rempli toutes ses fonctions défensives. José est devenu furieux et les deux discutaient", a expliqué le Croate au Corriere dello Sport.

"Alors que nous étions en route vers les vestiaires à la mi-temps, Ronaldo ne voulait pas pleurer. 'Je fais de mon mieux et pourtant il continue de me critiquer', a-t-il déclaré. Lorsque Mourinho est entré dans les vestiaires, il a recommencé à le critiquer. Les choses ont tourné au vinaigre entre les deux et les joueurs ont dû intervenir pour éviter une bagarre."