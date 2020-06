Bundesliga : Le Borussia Dortmund fait le minimum syndical mais consolide sa 2ème place au classement

Après la victoire du Bayern Munich face au BayerLverkusen (4-2) plus tôt dans la journée, les troupes de Lucien Favre avait donc l'opportunité de consolider leur position de dauphin au classement en cas de victoire.

Le Borussia Dortmund a pris la mesure du Hertha Berlin (1-0) dans le cadre de la 30e journée de Bundesliga ce samedi. Les Marsupiaux ont fait le minimum syndical face à une formation berlinoise invaincue depuis la reprise (3 victoires, 1 nul pour 11 buts marqués et 2 encaissés). Les 22 acteurs ont rendu hommage, genou à terre, en la mémoire de George Floyd dans un Signal Iduna Park toujours vide.

Notons que quatre Belges étaient titularisés. Du côté de Dortmund, Hazard et Witsel ont été remplacés à une dizaine de minutes de la fin. Pour le Hertha, Lukebakio est sorti à la mi-temps, Boyata a disputé l’ensemble de la rencontre.

Les deux équipes n'ont pas proposé grand chose en première mi-temps même si Dortmund a l’avantage et les occasions sans pour autant être très dangereux. Emre Can fera sauter le verrou berlinois au retour des vestiaires d'un plat du pied hors de portée du gardien berlinois (58e), 1-0. Le score ne bougera plus.

Grâce à son 19e succès de la saison, le Borussia Dortmund relègue Leipzig à 4 points mais aussi Gladbach et Leverkusen à 7 points et consolide sa deuxième place à cinq journées de la fin. Premier revers en revanche depuis le retour de la compétition pour le Hertha Berlin qui peut encore croire à une qualification européenne dans quelques semaines.