Raheem Sterling : "Le seul virus aujourd'hui, c'est le racisme"

Raheem Sterling, victime de racisme à plusieurs reprises sur les terrains, notamment sous la vareuse de l'Angleterre, a pris position au sujet du mouvement "Black Lives Matter".

En Angleterre comme en Belgique, des milliers de personnes ont manifesté ce week-end pour montrer leur soutien à la cause "Black Lives Matter", qui a pris de l'ampleur suite au décès de George Floyd aux mains de la police de Minneapolis et aux émeutes qui s'en sont suivies aux USA. Raheem Sterling (25 ans), déjà victime lui-même de racisme sur les terrains, a apporté son soutien aux manifestants.

"Je sais que ça sonne naïf, mais le seul virus aujourd'hui est le racisme", lance-t-il dans une interview accordée à la BBC. "C'est la chose la plus importante aujourd'hui, car ça dure depuis des années et des années. Comme la pandémie, c'est quelque chose auquel nous devons trouver une solution. C'est ce que font ces manifestants (...) Tant qu'ils le font calmement et de manière safe, sans blesser personne et sans piller de magasins, ils doivent continuer".