Entre Saint-Trond et Anderlecht, le coeur de Kenny Steppe balance

Pressenti pour rejoindre le Sporting, le gardien des Canaris n'est pas encore parti.

Alors qu'Anderlecht et Saint-Trond négocient en coulisses, Kenny Steppe reste, pour sa part, très calme. Comme il le confirme dans les colonnes du Belang van Limburg. "J'essaye de me concentrer sur l'aspect sportif et de ne pas penser à Anderlecht. Ça, c'est pour mon agent. Pour moi, ce qui compte, c'est d'être sur le terrain."

Le portier de 31 ans est d'ailleurs très heureux à Saint-Trond, même s'il ne nie pas qu'un défi à Anderlecht lui plairait. "Je me sens bien ici, si non je ne serais pas trois ans. Et Anderlecht serait une belle étape, à ce moment-ci de ma carrière. Mais j'ai déjà connu de grosses déceptions, avec des transferts qui ne se sont finalement pas réalisés. Donc, on verra bien et je reste calme", conclut-il.