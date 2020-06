L'étonnante raison qui avait privé Hoffenheim du transfert de Thibaut Courtois

Avant même que le Diable Rouge s'impose entre les perches du Racing Genk, Hoffenheim aurait pu le recruter. Mais c'est un échec en math qui a fait pencher la balance.

Près de neuf ans après avoir fait venir Koen Casteels, qui évoluait lui aussi à Genk à l’époque, l’ancien chef du recrutement de Hoffenheim explique comment le gardien belge a été recruté... à la place de Thibaut Courtois.

"Un échec en math"

"Les deux gardiens évoluaient très bien à Genk et notre Directeur Sportif le savait", explique Lutz Pfannenstiel à DAZN Germany. "En 2010, nous étions d’ailleurs tout proches de faire signer Thibaut Courtois. Tout semblait bien parti."

"Mais ses parents voulaient vraiment qu’il obtienne son diplôme de secondaires avant de partir. Il a eu un échec en math et il risquait de doubler. C’est pour ça que le transfert a capoté." Hoffenheim a donc opté pour Koen Casteels, qui brille depuis lors en Bundesliga et Thibaut Courtois a grandi à Genk, avant de devenir l’un des meilleurs portiers du monde sous les couleurs de l'Atletico, puis de Chelsea et enfin du Real.