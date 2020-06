C'est le jour J pour le successeur de Michel Preud'homme au Standard

Le Standard devrait révéler ce mercredi le nom du successeur de Michel Preud'homme sur le banc liégeois après que le T1 ait officialisé son intention de se retirer et de se concentrer sur son rôle de vice-président.

Le suspens est complet à Sclessin : c'est ce mercredi, affirment plusieurs sources concordantes au sein des médias belges, que le Standard de Liège annoncera le nom du successeur de Michel Preud'homme sur le banc des Rouches. Un homme qui sera chargé de "continuer à mettre en place la philosophie" du club, d'y ramener la sérénité, d'y travailler avec les jeunes et de résister à la pression inhérente au poste d'entraîneur du Standard.

Une fausse piste ce lundi

Comme presque tous nos confrères, nous avions ce lundi affirmé que Rémi Garde serait le nouvel entraîneur du Standard de Liège et comme eux tous, nous nous sommes trompés : le Français, ancien coach de l'OL et de l'Impact Montréal, ne viendra pas. Mbaye Leye, comme nous vous l'expliquions, n'a pas les diplômes requis et n'est de toute façon pas envisagé.

Le nom de Marc Wilmots circule encore et toujours à Sclessin et est, selon nous, la piste la plus plausible car la plus évidente. Mais alors que les "fake news" - ou plutôt les erreurs, car il n'est jamais dans les intentions de la presse d'induire le public en erreur - ont été pointées du doigt après le "cas" Garde, il est évident que seule la patience et l'attente de l'annonce officielle devraient être de mise. Ce devrait être pour aujourd'hui, quoi qu'il en soit ...