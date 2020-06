Standard: et si le futur T1 était sous nos yeux depuis le début?

La piste menant à Rémi Garde étant oubliée, les candidatures fantasques écartées, le choix du prochain entraîneur du Standard approche et une piste semble sortir du lot.

"Le prochain entraîneur du Standard devra continuer la philosophie que nous avons mis en place et il devra être résistant à la pression". Tels sont les mots de Michel Preud'homme lui-même, prononcés dans sa vidéo sur le site officiel du club. Si l'on se base sur ces indications mais aussi sur le fait que MPH a lui-même cherché son successeur, un homme sort du lot.

Marc Wilmots, l'évidence liégeoise

"Si je dois entraîner en Belgique, ce sera au Standard". L'ancien entraîneur des Diables Rouges a lui-même posé les bases d'un flirt annoncé avec cette déclaration il y a maintenant quelques semaines. L'ancien joueur du club fait pratiquement figure de candidat idéal pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, il est libre comme l'air et pourrait prendre l'équipe en main dès ce lundi. Ensuite, on connait l'envie de Bruno Venanzi: garder un ancrage local pour son club. Willy est un enfant de Sclessin et sa mentalité colle parfaitement: détermination, motivation, grinta.

Enfin, comme il l'a déjà démontré avec les Diables Rouges, Wilmots sait construire un groupe, sait mobiliser tout le monde vers un objectif. Il est capable de s'inscrire dans la durée sur le banc liégeois et de continuer le travail mis en place par Preud'homme.

Certains dénonceront un manque de tactique de la part de l'ancien joueur et coach de Schalke 04, mais c'était aussi le cas de Sa Pinto...avec le succès que l'on sait.

Ce mercredi le Standard annoncera son futur T1 et si c'est Marc Wilmots, ce sera tout sauf une surprise.