Mbaye Leye T1 du Standard? Pour le moment, c'est non

Michel Preud'homme n'a pas encore officiellement annoncé son départ du poste de T1 du Standard, mais en interne on s'active pour chercher le nouveau mentor des Rouches. Mbaye Leye devra encore patienter.

Même si le Standard a repoussé sa communication à propos de Michel Preud'homme, le départ de l'entraîneur à succès semble acté et dans les travées de Sclessin les têtes pensantes s'activent en secret.

Une chose est certaine: même s'il a les qualités d'un entraîneur pro, ce ne sera pas encore le tour de Mbaye Leye. L'ancien attaquant de Mouscron, Eupen et surtout de Zulte-Waregem n'est en effet pas en ordre de licence d'entraîneur pour remplir cette fonction. Il n'est pour l'instant titulaire que d'un diplome UEFA B (UEFA A en cours) alors qu'il a besoin de la Licence UEFA Pro.

De plus, on n'imagine pas le Standard prendre le moindre risque et placer un entraîneur diplomé dit "de façade" et laisser les pleins pouvoirs à Leye. Le club risquerait une grosse amende et surtout serait à nouveau dans l'oeil du cyclone de la commission des licences.

La solution pour placer Leye en tant que coach principal, ce serait de garder Michel Preud'homme dans un poste de manager à l'anglaise, comme il a déjà pu le faire à Bruges. Il resterait le T1 le jour du match, mais c'est bel et bien Leye qui dirigerait l'entraînement.

Bref, pour le poste de futur T1 des Rouches, le suspense reste entier.