Hugo Lloris évoque la saison compliquée de Tottenham : "Nous avons terminé la saison sur les genoux"

Alors que la reprise de la Premier League se rapproche, le gardien de Tottenham est revenu sur la saison compliquée des Spurs, huitièmes de Premier League et éliminés de la Ligue des champions.

Hugo Lloris est revenu sur la saison vécue jusque-là par Tottenham, huitième au classement à l'aube de la reprise de la Premier League mercredi prochain. "Il y a un risque lorsque vous allez au-delà de votre potentiel", explique le Français auprès du Guardian.

"La saison dernière, nous avons fait un parcours incroyable en Ligue des champions et nous avons terminé la saison sur les genoux. Vous n'avez pas le temps de récupérer d'une saison qu'une nouvelle commence. Et puis il y a eu une accumulation de choses qui ont provoqué la situation, beaucoup de joueurs blessés, le changement de manager. Il est difficile de rester stable et de toujours regarder vers le haut. Il y a parfois une saison où tout se ligue contre vous. C'est peut-être aussi la conséquence lorsque vous jouez quatre ans en fournissant d'énormes efforts pour rivaliser avec les meilleures équipes et terminer dans les quatre premiers [chaque saison], c'est beaucoup d'efforts et il arrive une saison où vous ne pouvez pas contrôler. Cela peut arriver."

Tottenham va reprendre le Championnat vendredi prochain contre Manchester United. "Il y a toujours des gagnants et des perdants. C'est pareil quand vous parlez des équipes qui luttent contre la relégation. À cette époque, nous étions tous dans une forme différente. C'est vrai que nous n'étions pas à notre meilleur niveau, mais ça appartient au passé. C'est comme une nouvelle saison qui va commencer [...] La seule façon de s'améliorer est de gagner des matchs et de continuer à gagner [...] Terminer fort cette saison nous aidera à nous préparer pour la prochaine", a conclu Lloris.