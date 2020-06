La statistique qui révèle le rôle fondamental de Kevin De Bruyne à Manchester City

Impressionnant cette saison avec Manchester City, Kevin De Bruyne fait partie des cadres de l'équipe dirigée par Pep Guardiola. Bien qu'il soit entouré de joueurs de classe mondiale chez les Sky Blues, l'ancien joueur de Genk semble être la star parmi les stars. En effet, d'après le site de statistiques WhoScored, le Diable Rouge est tout simplement le meilleur élément des Citizens cette saison.

Pour déterminer cela, le site britannique établit une note moyenne des performances des joueurs à partir d'un ensemble de statistiques recueilli lors des différentes rencontres auxquelles ils ont pris part. Ainsi, avec une note de 7.92, le numéro 17 devance son coéquipier Riyad Mahrez (7.59). Une preuve supplémentaire de l'importance prise par le natif de Drongen au sein du club mancunien.

Man City - 19/20 Premier League



⭐️ Top rated - Kevin De Bruyne

⚽️ Most goals - Sergio Aguero

🅰️ Most assists - Kevin De Bruyne

💪 Most tackles - Fernandinho



