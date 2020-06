Newcastle United finalement pas repris par des investisseurs saoudiens ?

On pensait la Premier League bien partie pour compter un nouveau super-riche : Newcastle United devait être repris par des investisseurs saoudiens qui auraient fait des Magpies le club le plus puissant financièrement en Angleterre.

Mais l'officialisation de la reprise de Newcastle United par le PIF (fonds d'investissement public) d'Arabie Saoudite traîne, et pour cause : cette reprise serait en danger, l'OMC (Organisation Mondiale du Commerce) ayant pointé du doigt l'Arabie Saoudite concernant la diffusion de programmes piratés, ce qui pourrait forcer la Premier League à interdire la venue d'investisseurs saoudiens en Angleterre.

Après que le Qatar ait déjà tenté de faire dérailler la reprise de Newcastle, c'est donc un nouveau contrecoup. En lieu et place du richissime royaume saoudien, le repreneur, croit savoir Skysports, pourrait s'appeler Henry Mauriss, PDG d'une chaîne américaine de télévision et qui aurait proposé 390 millions d'euros. Les Magpies ne deviendraient dès lors pas le club le plus riche d'Angleterre, mais pourraient au moins dormir sur leurs deux oreilles.