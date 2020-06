Diego Simeone satisfait notamment de Yannick Carrasco

Yannick Carrasco a participé à la fête ce mercredi lors de la victoire de l'Atlético Madrid (0-5) à Osasuna.

L'Atlético Madrid a repris le siège de 4e de Liga suite à sa belle victoire sur la pelouse d'Osasuna ce mercredi soir et Yannick Carrasco a participé à la fête avec un but. Diego Simeone, naturellement, était satisfait, entre autres du Belge : "Il y a tant de raisons d'être heureux de ce match ! La passe de Costa pour Felix, les deux assists de Llorente, le but de Morata, le pressing et le but de Carrasco", se réjouit l'Argentin en conférence de presse d'après-match.

"Nous avons été bons aujourd'hui, même si nous avons connu quelques difficultés par moments. Chaque joueur nous apporte quelque chose et c'est un bon signe pour la suite".