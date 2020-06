Officiel : Chelsea frappe fort en s'attachant les services de Timo Werner

Chelsea vient d'annoncer le transfert de Timo Werner en provenance du RB Leipzig. Les Blues ont mis environ 60 millions sur le table pour finaliser la venue de l'attaquant allemand. Ce dernier restera à Leipzig jusqu'à la fin de la saison et rejoindra ses nouveaux coéquipiers en juillet.

Auteur d'une excellente saison (26 buts en 32 matchs de Bundesliga), l'international allemand (29 sélections, 11 buts) a paraphé un contrat jusqu'en 2025 avec les Blues. Selon la presse britannique, il devrait percevoir un salaire de 10 millions d'euros par an.

"Je suis ravi de signer pour Chelsea, c'est un moment de grande fierté pour moi de rejoindre ce grand club. Je tiens bien sûr à remercier le RB Leipzig, le club et les fans, pour ces quatre années fantastiques. Tu seras toujours dans mon cœur. J'attends avec impatience la saison prochaine avec mes nouveaux coéquipiers, mon nouveau manager et bien sûr les fans de Chelsea. Ensemble, nous avons un avenir très prometteur devant nous", a déclaré Werner sur le site officiuel du club.

We have some @TimoWerner news for you! 👀