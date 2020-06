Chelsea aurait décidé de vendre...N'Golo Kanté et Michy Batshuayi

Les Blues ont décidé de sortir le chéquier cet été. Après avoir déjà dépensé plus de 100 millions d'euros pour Hakim Ziyech et Timo Werner, les Londoniens veulent attirer Ben Chilwell (estimé à 50 millions d'euros) et Kai Havertz (estimé à 100 millions d'euros).

Chelsea a décidé de délier les cordons de sa bourse cet été, mais le club aura besoin de liquidités pour aller au bout des idées de sa cellule de recrutement. De nombreux joueurs ont donc été placés sur la liste des transferts selon The Times. Parmi les joueurs qui devront se trouver un nouveau club, on retrouve Michy Batshuayi, Emerson Palmieri, Marcos Alonso, Baba Rahman, Kurt Zouma, Andreas Christensen, Tiémoué Bakayoko et Ross Barkley qui sont tous à vendre. De plus, Chelsea aurait décidé de vendre N'Golo Kanté. Le champion du monde, sous contrat jusqu'en juin 2023, est l'une des plus fortes valeurs marchandes de l'effectif et un élément bankable qui permettrait d'obtenir un gros chèque. Le Real Madrid et le PSG devraient sauter sur l'occasion durant les prochaines semaines.