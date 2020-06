Guendouzi suspendu sur base des images ?

Le match entre Brighton et Arsenal n'en finit pas de faire parler. Les deux français, acteurs de la polémique, n'ont pas donné une belle image du football.

Mattéo Guendouzi et Neal Maupay sont tout les deux Français, et les deux joueurs n'avaient pas de réel contencieux jusqu'ici. Mais maintenant, la prochaine rencontre entre les deux hommes vaudra peut-être la peine d'être regardée. Retour sur ce qu'il s'est déroulé ce samedi.

Nous sommes à la 38ème minute de la rencontre entre Brighton et Arsenal et Neal Maupay va volontairement au contact avec Leno lorsque celui-ci est en l'air, pour tenter de le faire sortir du rectangle. L'Allemand se réceptionne mal, hurle de douleur et doit quitter ses partenaires. Une altercation débute entre l'attaquant français et des joueurs d'Arsenal, dont Guendouzi. Début d'un combat de cour d'école.

Selon les dires de l'attaquant, lorsqu'Arsenal a ensuite mené au score, Guendouzi est venu le chambrer directement, ce que Maupay a dénoncé après la rencontre estimant que cela ne devait pas se faire et que c'était un manque d'humilité.

Evidemment, lorsqu'il a donné la victoire aux siens dans les arrêts de jeu, il a montré à Guendouzi ce qu'était l'humilité en allant.... le chambrer à son tour. Une petite dispute entre amis plus tard, le milieu de terrain d'Arsenal attrape son nouveau copain par le cou et maintenant la FA pourrait le suspendre sur base des images TV. Il risque delon le Daily Mail une punition de 3 journées.

Allez, vous me copierez 100 fois "Je respecte l'adversaire, il y a des enfants qui regardent" et s'il vous plait, ne recommencez plus.

Le coup de sang de Mattéo Guendouzi contre Neal Maupay après Brighton - Arsenal pic.twitter.com/WnUoV0alHu — Actu Foot (@ActuFoot_) June 20, 2020