"Si Birger retrouve son niveau, il peut penser aux Diables"

De retour en Belgique, Birger Verstraete peut-il à nouveau rêver des Diables? C'est l'avis de son ami Timothy Derijck.

Après une saison compliquée à Cologne, où il n'a joué que neuf rencontres jusqu'ici, Birger Verstraete a donc opté pour l'Antwerp, où il est prêté pour un an avec option d'achat. Et l'ancien Buffalo tentera de se relancer avec le Great Old, où il est appelé à devenir le patron de l'entrejeu.

Avec les Diables Rouges dans un coin de la tête? Timothy Derijck est persuadé que le nouveau médian de l'Antwerp a toutes les cartes en main pour retrouver grâce aux yeux de Roberto Martinez. "Si Birger retrouve son meilleur niveau, il n'y a aucun doute qu'il peut à nouveau rêver des Diables Rouges."

Birger Verstraete qui avait été capé en Ecosse, en septembre 2018, sait que son profil plaît au sélectionneur, mais il devra, avant de rêver d'une sélection, retrouver le niveau qui était le sien quand il portait encore le maillot des Buffalos.