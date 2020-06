Le Standard pique Anderlecht : "En manque d'inspiration ?"

Visiblement, aux yeux du Standard de Liège, la campagne "Mauves un jour, Mauves toujours" du RSCA rappelle quelque chose ...

Les campagnes d'abonnement sont lancées et les clubs multiplient les slogans, après trois mois d'arrêt et à presque deux mois de la saison 2020-2021. Le RSC Anderlecht a opté pour le slogan "Mauves un jour, Mauves toujours" ... ce qui fait rire jaune à Sclessin, où le "Rouches un jour, Rouches toujours ne date pas d'hier". Le community manager du Standard a donc décidé de piquer celui du RSCA, citant un tweet datant du 20 mai et lançant : "En manque d'inspiration ? N'hésitez pas à nous contacter pour vous futures campagnes d'abos".