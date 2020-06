Officiel: l'Antwerp dit "au revoir et merci" à Steven Defour

Un autre départ confirmé par le Great Old.

Après Sinan Bolat, Kevin Mirallas ou encore Amara Baby, un autre joueur d'expérience quitte le Great Old. Comme le confirme le club, le contrat de Steven Defour, qui expirait le 30 juin prochain, n'a pas été renouvelé.

L'ancien médian du Standard et d'Anderlecht ne poursuivra donc pas l'aventure sous les ordres d'Ivan Leko. Il quitte le Bosuil moins d'un an après son arrivée et au terme d'une saison perturbée par les blessures. Il n'aura joué que 12 rencontres, pour un assist, avec le maillot de l'Antwerp.