Les révélations d'Andy Najar: Vincent Kompany a flashé sur un autre Hondurien

Après Kemar Lawrence et Michael Murillo, tous les deux arrivés en provenance du Los Angeles FC, un troisième joueur de MLS pourrait rapidement rejoindre les Mauves.

De la MLS à Anderlecht, c'est justement le chemin qu'avait suivi Andy Najar, alors joueur de DC United, en 2013. Retourné aux Etats-Unis, où il évoluera désormais sous les couleurs du... Los Angeles FC, le latéral hondurien s'est confié à TEN sur son transfert, mais aussi sur les intentions du Sporting d'Anderlecht pour le prochain mercato.

Et l'ancien latéral mauve l'affirme, un international hondurien pourrait rapidement débouler au Sporting. Il s'agit de l'ailier droit Alberth Elis, qui évolue à Houston depuis trois ans et demi. Et Andy Najar, qui a discuté avec Vincent Kompany et avec son compatriote, fait visiblement office d'intermédiaire.

30 buts en MLS, 10 en sélection

À 24 ans, Alberth Elis, dont la valeur est estimée à un peu moins de trois millions d'euros, reste sur trois excellentes saisons aux Etats-Unis, au cours desquelles il a inscrit 30 buts et distillé 21 assists. International hondurien depuis 2014, il a également disputé 41 matchs (pour dix buts et quatre assists) avec sa sélection.

De quoi lui offrir un premier transfert vers l'Europe? "Je lui ai dit qu'Anderlecht était le club idéal pour se faire connaître en Europe", conclut Andy Najar, qui a donc poussé dans ce sens.